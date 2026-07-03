Женщина почти три недели провела в коме: что она увидела

Американка Кэти МакДениел рассказала о необычных переживаниях, которые, по ее словам, произошли с ней во время 18-дневной комы. Женщина утверждает, что пережила околосмертный опыт, сначала оказалась в месте, которое восприняла как ад, а затем - в раю, передает МойГород со ссылкой на Mirror.

В 1999 году Кэти была госпитализирована с тяжелым заболеванием легких. Из-за критического состояния врачи ввели ее в медикаментозную кому и почти три недели боролись за ее жизнь.

После выздоровления американка заявила, что все это время помнила происходящее.

По словам женщины, сначала она оказалась в темном пространстве, где испытывала сильный страх, слышала крики и видела существ, которых приняла за бесов. Несмотря на происходящее, она старалась не терять надежду.

«Я говорила себе: „Я не отчаюсь. Я выберусь отсюда“», — вспоминает женщина.

Позже, как утверждает Кэти, она начала петь рождественскую песню, после чего окружающая обстановка полностью изменилась.

По ее словам, затем она оказалась в светлом месте, которое ассоциировала с раем. Там, как утверждает американка, она встретила своего бывшего жениха, умершего незадолго до ее госпитализации.

«Он сказал, что мне еще многое нужно сделать, поэтому я не могу остаться», — утверждает женщина.

После этого Кэти очнулась в больнице и узнала, что провела в коме 18 дней.

Женщина призналась, что долгое время не рассказывала о пережитом, опасаясь, что ей не поверят. Позже она решила поделиться своей историей, написала книгу и начала общаться с людьми, которые также заявляли о пережитом околосмертном опыте.

При этом специалисты подчеркивают, что подобные рассказы являются личными свидетельствами. На сегодняшний день научных доказательств того, что такие переживания подтверждают существование загробного мира, нет. Исследователи считают, что подобные ощущения могут быть связаны с процессами, происходящими в мозге человека во время критических состояний.