Женщину и мужчину публично избили палками из-за видео в TikTok

В индонезийской провинции Ачех мужчину и женщину публично наказали ударами палкой после того, как они поцеловались во время прямой трансляции в TikTok, передает МойГород со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, пару признали виновной в нарушении норм шариата после публикации видео с поцелуем в соцсети. Женщину обвинили в «совершении непристойных действий в прямом эфире вместе с мужчиной» и приговорили к публичному телесному наказанию.

Исполнение приговора прошло на городской площади. Во время наказания женщина стояла на коленях, а сотрудник шариатской полиции наносил ей удары по спине. Очевидцы, собравшиеся посмотреть на происходящее, призывали сделать наказание более суровым. По данным СМИ, женщине назначили 21 удар. Во время исполнения наказания она потеряла сознание.

Такое же наказание получил и мужчина.

Как сообщается, поводом для расследования стали обращения местных жителей, которые увидели поцелуй во время прямой трансляции и сообщили об этом в полицию. После проверки правоохранители приняли решение привлечь обоих к ответственности.

«Они явно нарушили исламский шариат», — заявил глава шариатской полиции города Мухаммад Ризал, отметив, что это первый случай в религиозно-консервативной провинции, когда людей наказали за нарушение норм шариата через социальные сети.

В Ачехе, единственной провинции Индонезии, где действует особая версия исламского права, запрещены проявления физической близости между мужчиной и женщиной, не состоящими в браке, включая поцелуи, объятия и прикосновения.

Представитель Amnesty International Indonesia Хаерил Халим назвал вынесенное наказание «ужасным актом дискриминации».

По данным местных СМИ, подобные случаи в Ачехе происходят регулярно — жителей провинции нередко публично наказывают за нарушения норм шариата, связанные с личными отношениями.