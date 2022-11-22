- Зимой в особых локациях, в местах, особенно неудобных для обеспечения очистки, устанавливаются временные сезонные знаки. И они имеют такую же юридическую силу, поэтому к нарушителям принимаются меры взыскания. В случаях особой необходимости привлекаем технику полиции и спасательных служб, - рассказал Ашкенов.Он добавил, что в этом году проблему должна решить новая техника. В рамках пилотного проекта город закупил три единицы спецтехники, которая будет распылять жидкую соль. Раствор соответствует всем экологическим нормам, заверил спикер. Сейчас проходят юридические процедуры и вскоре машины смогут выйти на дороги. Эту технологию используют соседние страны. Считается, что дороги после обработки не покрываются ледяной коркой, а автомобилисты чувствуют сцепление с асфальтом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Жидкой солью будут обрабатывать зимой дороги Алматы
Техника пока проходит регистрацию. Руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Дулат Ашкенов, отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга в РСК, рассказал, что припаркованные автомобили иногда мешают снегоуборочным работам. При этом паркуются водители, не учитывая дорожные знаки. - Зимой в особых локациях, в местах, особенно неудобных для обеспечения очистки, устанавливаются временные сезонные знаки. И они имеют такую же юридическую силу, поэтому к нарушителям принимаются меры взыскания. В случаях особой необходимости привлекаем технику полиции и спасательных служб, -