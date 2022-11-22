Жидкой солью будут обрабатывать зимой дороги Алматы

Техника пока проходит регистрацию. Руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Дулат Ашкенов, отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга в РСК, рассказал, что припаркованные автомобили иногда мешают снегоуборочным работам. При этом паркуются водители, не учитывая дорожные знаки. - Зимой в особых локациях, в местах, особенно неудобных для обеспечения очистки, устанавливаются временные сезонные знаки. И они имеют такую же юридическую силу, поэтому к нарушителям принимаются меры взыскания. В случаях особой необходимости привлекаем технику полиции и спасательных служб, -