Жилье по «7-20-25»: как оформить ипотеку по госпрограмме в ЗКО

Не каждый житель области может позволить себе взять деньги и пойти купить квартиру. В таких ситуациях нам на выручку приходят банки с ипотечными программами. Вот уже 9 месяцев в республике действует льготная ипотечная программа «7-20-25», по которой 176 семей стали новоселами. В июне прошлого года Елбасы Нурсултан Назарбаев в своем обращении к народу «Пять социальных инициатив Президента» поручил Национальному банку разработать новую жилищную программу и предоставить работающим казахстанцам новые возможности для приобретения жилья. С этого момента началась реализация программы «7-20-25». В Зап