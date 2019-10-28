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Жилье по «7-20-25»: как оформить ипотеку по госпрограмме в ЗКО

Не каждый житель области может позволить себе взять деньги и пойти купить квартиру. В таких ситуациях нам на выручку приходят банки с ипотечными программами. Вот уже 9 месяцев в республике действует льготная ипотечная программа «7-20-25», по которой 176 семей стали новоселами. В июне прошлого года Елбасы Нурсултан Назарбаев в своем обращении к народу «Пять социальных инициатив Президента» поручил Национальному банку разработать новую жилищную программу и предоставить работающим казахстанцам новые возможности для приобретения жилья. С этого момента началась реализация программы «7-20-25». В Зап
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Жилье по «7-20-25»: как оформить ипотеку по госпрограмме в ЗКО
Не каждый житель области может позволить себе взять деньги и пойти купить квартиру. В таких ситуациях нам на выручку приходят банки с ипотечными программами. Вот уже 9 месяцев в республике действует льготная ипотечная программа «7-20-25», по которой 176 семей стали новоселами.
В июне прошлого года Елбасы Нурсултан Назарбаев в своем обращении к народу «Пять социальных инициатив Президента» поручил Национальному банку разработать новую жилищную программу и предоставить работающим казахстанцам новые возможности для приобретения жилья. С этого момента началась реализация программы «7-20-25». В Западно-Казахстанской области за 9 месяцев 2019 года оформили ипотеку по «7-20-25» (http://www.baspana72025.kz/) 176 семей на общую сумму 1,7 млрд тенге. Что надо знать, чтобы взять ипотеку «7-20-25» Цель программы в том, чтобы квартиру могли приобрести работающие казахстанцы, никогда не имевшие собственного жилья, к примеру, те, кто живет в арендном жилье или с родственниками. После мирового финансового кризиса 2007 года многие банки ужесточили требования к своим клиентам, некоторые вообще перестали выдавать ипотечные займы. Вследствие этого в Казахстане появились семьи, которым не под силу покупка жилья в ипотеку. Именно для таких семей создана программа «7-20-25». Одним из главных требований является отсутствие в собственности жилья и иных ипотечных кредитов. Самым главным преимуществом программы являются ее основные условия. Первое – низкая процентная ставка кредитования – 7%. Она является ниже рыночной и не меняется в течение всего срока займа. Второе – минимальный первоначальный взнос, который составляет 20%. Третье – срок ипотечного кредита – до 25 лет. Такой срок позволяет установить удобный размер ежемесячных выплат по кредиту, чтобы он особо не отражался на семейном бюджете заемщика. Важно отметить, что программа «7-20-25» направлена на работающих казахстанцев, имеющих подтвержденный доход и соответствующие пенсионные отчисления. Чтобы получить ипотечный кредит, необходимо самому найти квартиру в новостройке, а затем с документами обратиться в банк. В Западно-Казахстанской области ипотеку по программе «7-20-25» выдают 8 банков: Банк ЦентрКредит, Сбербанк Казахстана, Halyk банк, АТФБанк, Банк RBK, Евразийский банк, Jysan банк, Forte банк». Что делать, если не подходишь под «7-20-25» Допустим, есть необходимость купить жилье на вторичном рынке, или уже есть жилье и вы планируете купить еще, тогда программа «7-20-25» не подходит. В этом случае предлагаем вам программу «Баспана Хит» (https://baspanahit.kz/#). Ставка кредитования по ней также ниже рыночной - 11%. Первоначальный взнос – от 20% и выше. Срок, на который заёмщик может взять кредит, до 15 лет. За 9 месяцев 2019 года, по данным «Ипотечной организации Баспана», в Западно-Казахстанской области 543 семьи уже приобрели недвижимость по программе «Баспана Хит» на общую сумму 3,4 млрд тенге. Чтобы взять ипотеку по программе «Баспана Хит», необходимо обратиться в следующие банки: Банк ЦентрКредит, Сбербанк Казахстана, Halyk банк, АТФБанк, Банк RBK, Jysan банк, Евразийский банк, Forte банк. Менеджеры банка подробно расскажут вам обо всех преимуществах, подробно разъяснят и распишут все условия этих программ. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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