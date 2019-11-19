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Социум

Жилищные сертификаты начнут выдавать в ЗКО

Размер жилищного сертификата не будет превышать 1 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 18 ноября состоялась внеочередная сессия областного маслихата, в которой приняли участие заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов, депутаты, руководители управлений и департаментов. По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Рустема Закарина, со следующего года в области будут выдаваться жилищные сертификаты. – Предлагаемый размер жилищных сертификатов определен на уровне 50% от суммы первоначального взноса, не превышающий один миллион тенге для
Арайлым Усербаева
Жилищные сертификаты начнут выдавать в ЗКО
Размер жилищного сертификата не будет превышать 1 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" 18 ноября состоялась внеочередная сессия областного маслихата, в которой приняли участие заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов, депутаты, руководители управлений и департаментов. По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Рустема Закарина, со следующего года в области будут выдаваться жилищные сертификаты. – Предлагаемый размер жилищных сертификатов определен на уровне 50% от суммы первоначального взноса, не превышающий один миллион тенге для каждого получателя. Такие сертификаты предусмотрены для семей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных семей, многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», а также награжденных орденами «Материнская слава» I и II степени, неполных семей, востребованных специалистов в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, ветеринарии и агрономии. Они должны соответствовать требованиям ипотечной программы, утвержденной национальным банком Республики Казахстан и государственной программы жилищного строительства, утвержденной правительством Республики Казахстан. Проект решения получил все необходимые экспертные заключения от общественных объединений, был рассмотрен на заседании общественного совета ЗКО, а также были учтены замечания депутатов данные на комиссии, - сообщил Рустем Закарин. Стоит отметить, что жилищные сертификаты уже выдаются в городах Нур-Султан и Алматы. – Количество получателей жилищного сертификата пока неизвестно, нужно провести подсчеты. Кроме этого, размер выделяемых средств также будет утвержден на очередной сессии маслихата,  - добавил Рустем Закарин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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