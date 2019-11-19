Жилищные сертификаты начнут выдавать в ЗКО

Размер жилищного сертификата не будет превышать 1 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 18 ноября состоялась внеочередная сессия областного маслихата, в которой приняли участие заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов, депутаты, руководители управлений и департаментов. По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Рустема Закарина, со следующего года в области будут выдаваться жилищные сертификаты. – Предлагаемый размер жилищных сертификатов определен на уровне 50% от суммы первоначального взноса, не превышающий один миллион тенге для