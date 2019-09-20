Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в управлении промышленности и предпринимательства, проект строительства девятиэтажки на 297 квартир в мкр. Нурсая реализуется СПК «Атырау» совместно с ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация». Общая площадь жилых квартир - 20 тысяч кв. м. Квартиры будут реализовываться медицинским работникам по списку, предоставленному уполномоченной организацией. На данный момент заключены договоры купли-продажи на 31 квартиру. В пресс-службе управления предпринимательства и промышленности Атырауской области отметили, что продажа жилья будет происходить через Жилстройсбербанк. Первый взнос составляет 20% от стоимости жилья, средняя годовая ставка по кредиту – 6%. Стоимость квадратного метра жилья оценивается в 180 тысяч тенге. Общая стоимость проекта - 3,3 млрд тенге, из которых доля СПК составляет - 30%, что составляет около 1 млрд тенге, а инвестиции ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация» - более 2,3 млрд тенге или 70% от стоимости проекта. - В марте введен в эксплуатацию 1 блок жилого комплекса, состоящий из 72 квартир. Строительство остальных 3 блоков планируется завершить и сдать в эксплуатацию до конца этого года, - отметили в управлении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.