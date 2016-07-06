Правда, сельхозники ЗКО не заинтересовались интересным предложением огородника-любителя. ph1 Аксаец Николай Иванович ДОБРЕВ на небольшом участке возле дома сеет ячмень. Да не простой, а шестирядный. Как говорит пенсионер, если обычный ячмень дает урожай до 50 центнеров с гектара, то его уникальный шестирядный – до 70 центнеров. Вот только в Бурлинском районе местные аграрии не очень-то заинтересованы в выращивании высокопродуктивного злака. Необычный ячмень Николай Иванович завез в Казахстан из Румынии. - Я вообще любитель путешествовать на машине. Был как-то у родственников в Одесской области, а оттуда рукой подать до Румынии. Вот, отдыхал я там, на Черном море, и увидел как-то, стоит большая фура, а из нее зерно сыплется. Ну, полюбопытствовал, набрал горсть. Ячмень оказался. Так он у меня появился, – рассказывает Николай Добрев. Впервые заморский злак он посеял лет десять назад, разбив участок рядом с домом. Каково же было удивление Николая Ивановича, когда ячмень заколосился – зерна в колосе располагались в шесть рядов. - Даже и не знаю, что это за сорт – шестирядный и шестирядный. И не пытался как-то узнать. Да и потом, я ведь не собираюсь заниматься селекцией, – говорит он. По словам Добрева, завезенный им ячмень неприхотлив, дает хорошие всходы и урожайность и может быть не только яровым, но и озимым. - Сею я его рано, в апреле, - делится Николай Иванович. - Недаром в старину говорили «сей в грязь - будешь князь». И действительно, в апреле он успевает набрать влагу и в мае, при всходах ему уже и жара не страшна. Убираю я его тоже рано: в конце июня - в первых числах июля, тогда как обычный ячмень сеют в мае и убирают в августе. Да и урожайность у него хорошая. Даже если и лето выдастся засушливое, у ячменя будет что собрать. Ячмень Николай Иванович выращивает для себя. Когда держал скот и домашнюю птицу, это было хорошим подспорьем в хозяйстве. Добрев не теряет надежды что его уникальным сортом заинтересуются в районе. ph2 - Уже почти десять лет я предлагаю ячмень фермерам. Причем бесплатно. Возьмите и выращивайте. Сорт урожайный. Но за это время отдал всего пару ведер в ТОО «Урал». Думаю, что его там сеют. Ведь он очень выгоден – урожай всегда обеспечен. Да и, в конце-концов, те же фермеры обеспечат корма не только для своего подворья, но и для подворья своих рабочих, - говорит Добрев. Переживающий за пришедшее в упадок сельское хозяйство Бурлинского района, сейчас он пытается привлечь внимание фермеров и руководство сельхозотдела. - Вот мне говорят сельхозники, мол, ждать нормального урожая ячменя нужно не меньше трех лет. Так ведь и другие зерновые также, ведь в первый год не засыплешь полные амбары, - считает Николай Иванович и добавляет, что хочет записаться на прием к акиму района, чтобы показать колосья шестирядного ячменя. - Я слышал, наш новый аким Алдияр Халелов заинтересован в развитии сельского хозяйства. Может быть, он и моим ячменем заинтересуется, - говорит Добрев.