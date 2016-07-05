Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - Второй сбежавший был задержан во второй половине дня в городе Уральск, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Напомним, 5 июля в 2.30 из ИВС Бурлинского района совершили побег двое арестантов. Одного из них задержали в 8.30 утра, второй был объявлен в розыск. Мужчины совершили ряд преступлений, в том числе грабеж и угон.