Сегодня, 5 июля, очередникам и вкладчикам "Жилстройсбербанка" вручили ключи от квартир в новом доме в п. Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dom ochirednikam (5) Застройщиком 9-этажного дома является ТОО "СКФ ОтделСтрой". Стоимость проекта - 550,9 млн тенге. Строительство девятиэтажки было начато в сентябре 2014 года. Из 72 квартир, которые предназначены вкладчикам и очередникам, 16 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 32 трехкомнатных. Ключи от квартир вручил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. - Дорогие западноказахстанцы поздравляю с праздником Днем Астаны. Завтра нашей столице исполнится 18 лет со дня переименования. Сегодня мы сдаем дом, который построен по программе "Нурлы Жол". Ключи получат 72 квартиры, половина из них - вкладчики "Жилстройсбербанка", половина - очередники. Мы рады, что вы смогли дождаться своей очереди. Пусть ваши дети растут и не болеют, - пожелал Алтай КУЛЬГИНОВ. Также глава региона призвал жителей этого дома, чтобы те убирали свои дворы, а также высаживали деревья, чтобы улучшить двор. dom ochirednikam (1) dom ochirednikam (2) dom ochirednikam (3) dom ochirednikam (4) dom ochirednikam (6) dom ochirednikam (7) dom ochirednikam (8) dom ochirednikam (9) dom ochirednikam (10) Фото Медета МЕДРЕСОВА