Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на очевидцев происшествия. IMG_3350 По словам жительницы Уральска Виктории, вчера, 4 июля, примерно в 15 часов она шла в магазин. - Я шла через двор дома, где расположен магазин «Школьник». Здесь я увидела, что на лавочке лежала молодая девушка. Она была без сознания. С левой руки стекала кровь – она перерезала себе вены. Рядом на земле лежало лезвие. Кровь прямо брызгала. Я стянула с волос резинку и перетянула ей руку, но кровь все равно шла. Когда я подошла ей уже помогали двое молодых парней, один из которых вызвал скорую, второго я отправила в аптеку. Он купил нашатырь, бинт и перчатки. Ребята молодцы, помогали как могли. Один сел не лавку, прислонил девушку к себе и держал ее руку. Мы не могли понять, почему она без сознания. Потому что было видно, что вены она перерезала совсем недавно, и вроде, кровопотеря не очень большая. Я открыла ей рот и увидела, что рот полон таблеток. Успела она часть таблеток проглотить или нет, не знаю, я надела перчатки и вытащила таблетки, которые у нее были во рту. К счастью, скорая помощь приехала очень быстро минут за 5-7. Они быстро привели девушку в сознание. Тогда она им сказала, что ей 20 лет. Больше она ничего не говорила, и ее увезла скорая помощь, - рассказала Виктория. По словам очевидицы, девушка была прилично одета. Рядом лежала сумочка. - Мы хотели позвонить ее родным, но ее мобильный телефон был отключен. Конечно, я в шоке, что совсем молодая девушка пыталась вот так покончить жизнь самоубийством средь бела дня на лавочке, - говорит Виктория. Между тем, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что суицидальные попытки они не комментируют в рамках врачебной этики. Фото Медета МЕДРЕСОВА