Водитель скрылся с места происшествия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp uralsk-saratov (2) 4 июля в 00.24 на трассе Уральск-Саратов на проезжей части дороги около поворота на СОШ № 10 было обнаружено тело 22-летнего парня. В заключении судебно-медицинского экспертиза сказано, что у молодого человека диагностирована автотравма, закрытая травма головы, грудной клетки, сотрясение внутренних органов. Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о дорожно-транспортном происшествий, сообщить в ДВД ЗКО по следующим телефонам: 98-40-80, 98-40-99 или же 102, 8-707-97-97-234. Анонимность и вознаграждение гарантируется. dtp uralsk-saratov (1) Фото Медета МЕДРЕСОВА