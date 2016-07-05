Об этом корреспондентам портала "Мой ГОРОД" сообщил старший помощник прокурора ЗКО Тимурлан ИСМАИЛБАЕВ. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Тимурлана ИСМАИЛБАЕВА, 5 июля в 2.30 ночи из изолятора временного содержания Бурлинского района совершили побег ШЕСТОПАЛОВ и ЧЕРНЫЙ. - Они обвинялись в совершении ряда преступлений, в частности, кража, грабеж и угон. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 426 УК РК - "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи". Сегодня утром ШЕСТОПАЛОВ был задержан сотрудниками внутренних органов. ЧЕРНЫЙ в настоящее время объявлен в розыск, - рассказал Тимурлан ИСМАИЛБАЕВ. На вопрос, как смогли арестанты сбежать из охраняемого учреждения, старший помощник прокурора ответил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Все обстоятельства выясняются. photo PYSEZuuOAao Видео Алтынбека МАЙКЕНОВА