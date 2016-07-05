Мужчины сбежали из изолятора временного содержания Бурлинского РОВД, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно из достоверных источников, двое арестантов сбежали из ИВС сегодня утром. Очевидцы сообщают, что на трассе Уральск-Аксай недалеко от поселка Федоровка стоят сотрудники полиции в бронежилетах и с оружием. - В самом Аксае усиления не заметили. Все вроде тихо и спокойно, - рассказали жители. Между тем, по информации источников «МГ», полицейские прочесывают поселок Аксу Бурлинского района. Одного арестанта уже задержали, и ведутся поиски второго сбежавшего. В приемной РОВД сообщили, что в настоящее время у начальства находится все руководство ДВД. Однако в пресс-службе ДВД информацию не подтвердили, но и не опровергли, сообщив, что пока никакой информации дать не могут. Другие подробности ЧП выясняются.