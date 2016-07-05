Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно из достоверных источников, двое арестантов сбежали из ИВС сегодня утром. Очевидцы сообщают, что на трассе Уральск-Аксай недалеко от поселка Федоровка стоят сотрудники полиции в бронежилетах и с оружием. - В самом Аксае усиления не заметили. Все вроде тихо и спокойно, - рассказали жители. Между тем, по информации источников «МГ», полицейские прочесывают поселок Аксу Бурлинского района. Одного арестанта уже задержали, и ведутся поиски второго сбежавшего. В приемной РОВД сообщили, что в настоящее время у начальства находится все руководство ДВД. Однако в пресс-службе ДВД информацию не подтвердили, но и не опровергли, сообщив, что пока никакой информации дать не могут. Другие подробности ЧП выясняются.