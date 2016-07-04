Глава региона рассказал общественности об основных социально-экономических показателях области за 1 полугодие и перспективном плане развития до 2020 года.
Стоит отметить, что именно сегодня, 4 июля, исполняется 100 дней с момента назначения Алтая КУЛЬГИНОВА на должность акима ЗКО.
Так, в первом полугодии текущего года объем промышленного производства, по предварительным данным, снизился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 534 млрд тенге, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - На снижение показателей в отрасли оказывают влияние объективные причины глобального экономического характера: сократилась добыча природного газа - на 13,4%, газового конденсата - на 13,6%, нефти – на 2,4%.
Как отметил аким ЗКО, в обрабатывающей промышленности наблюдается рост на 13,2% за счет увеличения производства продуктов нефтепереработки, металлургической и химической промышленности, строительных материалов и машиностроения. В разрезе районов рост обеспечивают областной центр, Бурлинский, Зеленовский и Теректинский районы.
Как стало известно, инвестиции в основной капитал привлечены в размере 126,1 млрд тенге, что на 38,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
- Весомый вклад вносит малый и средний бизнес, где в 46 тысячах субъектах трудятся более 105 тысяч человек. Это половина экономически активной части населения или же каждый шестой житель нашего региона. Уровень безработицы сдерживается в пределах 5%, в рамках государственных и отраслевых программ создано свыше 2 тысяч мест, трудоустроено - более 3 тысяч человек, - рассказал глава региона.
Между тем, Алтай КУЛЬГИНОВ сообщил и том, в каких отраслях преимущественно будет развиваться наша область в дальнейшем. Это машиностроение и нефтехимия, агропромышленный комплекс, строительная индустрия, малый и средний бизнес, а также транспортно-логистическая система.
- На территории области находится крупнейшее в мире Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение с общим объемом запасов в 1,2 млрд тонн нефти и конденсата, и 1,35 трлн кубических метров газа, составляющие основу топливно-энергетического комплекса региона. Еще одним крупным месторождением является Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение с запасами газа - 48,7 млрд кубометров и 35 млн тонн нефти и конденсата. Наличие месторождений и большой потенциал машиностроительных компаний создают предпосылки и дают преимущества для развития отрасли машиностроения с акцентом на нефтегазовое машиностроение. Отмечу, что область, наряду с Атырауской и Мангистауской областями, вошла в нефтегазовый кластер Национального уровня Государственной программы индустриально-инновационного развития – 2, - сообщил глава региона.
По его словам, немаловажной является развитие экспортоориентированного агропромышленного комплекса.
- Наша область агроиндустриальный регион, у нас есть возможность производить качественную продукцию в этой сфере. Но к сожалению, мы импортируем порядка 40% сельскохозяйственной продукции. Поэтому перед нами стоит задача импортозамещение. На втором этапе нам нужно стать эскпортооринтированными, -сказал КУЛЬГИНОВ.
Говорил аким и о необходимости уменьшения водозависимости от России.
- Сегодня мы воду покупаем из соседней Российской Федерации для водообеспечения южных районов области. Причем на ее доставку (необходимый ежегодный объем воды – 107 млн.куб.м) вынуждены выделять ежегодно средства из бюджета. Поэтому одним из важных стратегических проектов является реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в реку Большой Узень Казталовского района. Данный проект реализуем в несколько этапов. Завершение 1 этапа планируется в августе 2016 года, на данный момент завершается реконструкция 55 километров. Успешное завершение работы позволит обводнить 130 тысяч гектаров земли, более 6 тысяч гектаров гарантийного лиманного орошения, более того, позволит уменьшить водозависимость от Российской Федерации до 30 млн кубических метров воды и позволит экономить до полмиллиарда тенге ежегодно, - сообщил КУЛЬГИНОВ.
Что касается сферы строительства, как стало известно из доклада, в 2016 году за счет бюджетных средств, средств Национального фонда и национальных компании планируется сдать 14 многоквартирных жилых домов, а это более 1500 квартир. Из них 3 дома для вкладчиков ЖССБК (306 квартир), 2 дома для молодых семей (180 квартир), 1 дом для очередников МИО (180 квартир), 7 домов для очередников МИО по линий АО «НУХ «Байтерек» (АО «КИК») (851 квартира) и 1 дом по принципу ГЧП (90 квартир, из них 16 квартир для жильцов аварийных домов).
- В текущем году, в рамках кредитования МСБ, выделяется 1 млрд тенге. Кредитование осуществляется через банки 2 уровня. 50% - на село, 50% - для города. Максимальная сумма кредита - до 50 млн тенге под 8,5% у банков. Принимаются к рассмотрению все виды проектов. Мы будем помогать бизнесу запускать производство. При этом будут жестко пресекаться любые попытки сдерживания и препятствования предпринимательским инициативам со стороны контролирующих и проверяющих органов, - сообщил аким.
Отметил КУЛЬГИНОВ и не очень хорошее состояние дорог в области.
- Транспортные артерии региона, нужно признать, также находятся далеко не в лучшем состоянии. Поэтому в ближайшие годы мы максимально нацелены использовать средства на улучшение качества дорог. В области их общая протяженность составляет более 6,5тысяч километров, причем республиканских дорог из них всего 1/6часть (1 392 км), основная доля – более 5 тысяч километров – это дороги областного и районного значения, - сказал аким, отметив, что в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся всего 38% дорог.
В 2016 году планируется отремонтировать более 255 километров дорог. Из них на ремонт и содержание сети 93 километров автомобильных дорог республиканского значения выделено 9 млрд тенге.
Как пообещал глава региона, в ближайшее 3-4 года планируется реконструировать и отремонтировать свыше 100 километров дорог на 80 улицах и 2 путепроводах (омеговский и деповской) в Уральске. Конкурсные процедуры планируется начать уже в конце нынешнего года, чтобы уже весной следующего года начать работы по данным двум путепроводам. К слову, деповской мост планируется полностью реконструировать и расширять. На это необходимо более двух миллиардов тенге.
3YWurunMTRM
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Видео Алтынбека МАЙКЕНОВА