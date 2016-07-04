Для этого бесплатно предоставляется помещение и дешевая рабочая сила из числа заключенных, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». koloniya3 На сегодняшний день в колонии строго режима содержатся порядка 110 заключенных. Работой заняты около 54% человек. Для этого в колонии функционирует три цеха. В первом осужденные шьют подушки, одеяла и матрасы. Во втором цеху работа чуть сложнее, здесь осужденные собирают мебель, компьютерные столы, шкафы и тумбочки. А вот в третьем ювелирном цеху рабочие изготавливают нарды, шахматы и другие подарочные сувениры. - Шитью я научился в другом режимном учреждении, где отбывал наказание в городе Актау. Здесь делаем подушки, матрасы, курпешки, в целом можем все шить. В день изготавливаем минимум 20 матрасов, 30 подушек с учетом того, что у нас только два человека работают. Заказы есть, без работы не сидим, зарплата у нас сдельная - 25-30 тысяч тенге выходит, долги гасим, родным отправляем, - рассказал заключенный Александр КАНОНЕНКО. Общая площадь помещения, которое предлагают предпринимателям на бесплатной основе, составляет порядка трехсот квадратных метров. Нужно лишь выплачивать зарплату рабочим и оплачивать коммунальные платежи. Сотрудники колонии говорят, что рабочий силы здесь больше чем предостаточно, учитывая, что колония еще полностью не заселена. - У нас отбывают наказание специалисты, у которых 5 и 6 разряды по всем направлениям, поэтому любой вид деятельности можно поставить на поток. У нас бесплатная охрана, то есть материал и изделия не пропадут. Есть все коммуникации: свет, вода, отопление, остается только начать производственную деятельность, - рассказал заместитель начальника РУ 170/3 Василий ВИЗГАЛИН. Государство также готово помочь предпринимателям, к примеру, в оформлении кредита на покупку оборудования и материала для изготовления чего-либо. Так как колония новая, пока свою предпринимательскую деятельность здесь осуществляет лишь один человек. Те, кто были приглашены в ознакомительных целях, проявили интерес и пообещали подумать над предложением. - Государство предлагает нам помещение, дешевую рабочую силу, это нас заинтересовало. Аренду платить не надо, то есть минимальная зарплата осужденным, и все, это выгодно. Мы занимаемся ковкой, изготавливаем ворота, ограждения. Условия, в принципе, неплохие здесь, к тому же можем договориться, чтобы на улице работать, потому что у нас материала много. Нас это радует, надеюсь, в дальнейшем будем работать, - рассказал предприниматель Александр ГРЕЧЕНКОВ. koloniya5 koloniya1 koloniya2 koloniya4 koloniya6 koloniya7 koloniya8 Виктор МАКАРСКИЙ