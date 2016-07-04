Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Иллюстративное фото с сайта www.rusimperia.info Иллюстративное фото с сайта www.rusimperia.info - Подсудимый был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в период с октября 2015 года по февраль 2016 года в отношении девочки 2009 года рождения, племянницы своей гражданской супруги, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы. Несмотря на поступившие апелляционные жалобы со стороны осужденного, его адвоката при пересмотре приговора у суда апелляционной инстанции не возникло сомнений в его виновности.