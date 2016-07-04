Апелляционный суд ЗКО увеличил срок до 10 лет виновнику ДТП на трассе Уральск-Аксай, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp appelyaciya (6) Сегодня, 4 июля, в суде ЗКО была рассмотрена апелляционная жалоба в отношении Каната ДЖУМАБЕКОВА. Апелляцию рассматривал председатель суда ЗКО Бек АМЕТОВ. Как выяснилось, 7 родственников со стороны погибших выступили потерпевшими. Все они просили суд увеличить срок наказания осужденному Канату ДЖУМАБЕКОВУ до 10 лет колонии поселения. Отец погибшей девушки Кайрат КОЖАХМЕТОВ заявил, что не согласен с приговором суда первой инстанции. - Суд первой инстанции не учел, что у подсудимого не было страховки, а также он не прошел алкотест, - сообщил Кайрат КОЖАХМЕТОВ. - Судья учел смягчающие обстоятельства. Но он вышел на встречную полосу, не принял во внимание знак, предупреждающий о сужении дороги. Также один из свидетелей рассказал в суде, что ДЖУМАБЕКОВ разговаривал по телефону. Однако судья не принял это во внимание. К тому же он не признавал своей вины в суде. Кайрат КОЖАХМЕТОВ отметил, что у ребенка, который остался без родителей, психологическая травма - он стал заикаться. Дочери погибшей пассажирки "Шарана" Нурлан ТЛЕУШЕВОЙ Регина ШАКАЕВА и Лаура САЙДИЛОВА также просили дать виновнику максимальный срок - 10 лет лишения свободы, а также удовлетворить их материальный иск в полном объеме. Каждая из них заявляла в качестве морального и материально вреда по 1 миллиону тенге. Однако суд удовлетворил их частично - 500 тысяч тенге каждой. Адвокат потерпевших Шакаевой и Сайдиловой Айгуль ОРЫНБЕКОВА сообщила суду, что они требуют отменить срок наказания, назначенный судом первой инстанции и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. - Погибшие и пострадавшие, заплатив ДЖУМАБЕКОВУ 700 тенге (за проезд - прим. автора), заключили с ним договор о перевозке. Погибшая, интересы которой я защищаю, была 54-летней женщиной, растила детей и внуков. Джумабеков в суде своей вины не признал, прощения не просил. К тому же до суда он находился под подпиской, то есть он не был арестован, - обратилась к судье ОРЫНБЕКОВА. - Якобы он после операции находился в невменяемом состоянии. Тем не менее, в феврале он переоформил дом на родственников, так как домовладельцем являлся он. Нами было заявлено ходатайство о наложении ареста на имущество по ул. Толстого, 17, а также на еще один "Шаран", однако судья его не удовлетворил. По словам Орынбековой, ДТП произошло 17 января и уже 18 января несколько человек были официально признаны потерпевшими, однако арест на имущество ДЖУМАБЕКОВА наложен не был. Сам виновник ДЖУМАБЕКОВ в апелляционном суде попросил прощения у родственников, сказав, что срока он не боится, однако его поразило, что на суде все говорили, что им денег не нужно, а теперь они просят удовлетворить денежный иск. Прокурор МОЛДАГАЛИЕВА также попросила 10 лет для ДЖУМАБЕКОВА. Судья Бек АМЕТОВ сообщил, что апелляционный суд отменяет приговор суда первой инстанции и увеличивает срок подсудимому до 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Как выяснилось, судья Теректинского районного суда КУСАИНОВ вынес частное постановление в отношении прокурора в связи с тем, что тот сыграл на чувствах потерпевших и попросил максимальный срок. Все потерпевшие просили отменить это постановления. Однако судья постановление оставил в силе, объяснив это тем, что в деле есть акт обвинения, где указано, что отягчающих и смягчающих обстоятельств в ходе расследования не установлено. Однако погибла семья, дети остались без родителей и это отягчающие обстоятельства. Напомним, 17 января на трассе Уральск-Аксай недалеко от поселка Колузаново столкнулись "Фольксваген Шаран" и "Лада Приора". На месте аварии погибли три человека. Позже в этот же вечер в соцсетях появилась информация о том, что в Теректинской больнице скончался ребенок 2009 года рождения. Прокурор запросил для виновника 10 лет лишения свободы. 24 мая суд признал виновным Джумабекова и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. 14 июня в редакцию "МГ" обратилась дочь погибшей пассажирки "Шарана" Нурлан ТЛЕУШЕВОЙ. Она сообщила, что потерпевшие не согласны с приговором и намерены опротестовать его в апелляционном суде. dtp appelyaciya (1) Кайрат Кожахметов Кайрат Кожахметов dtp appelyaciya (3) dtp appelyaciya (4) dtp appelyaciya (5) dtp appelyaciya (7) dtp appelyaciya (8) dtp appelyaciya (9) dtp appelyaciya (10)   Фото Медета МЕДРЕСОВА