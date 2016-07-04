Апелляционный суд ЗКО увеличил срок до 10 лет виновнику ДТП на трассе Уральск-Аксай, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 4 июля, в суде ЗКО была рассмотрена апелляционная жалоба в отношении Каната ДЖУМАБЕКОВА.
Апелляцию рассматривал председатель суда ЗКО Бек АМЕТОВ. Как выяснилось, 7 родственников со стороны погибших выступили потерпевшими. Все они просили суд увеличить срок наказания осужденному Канату ДЖУМАБЕКОВУ до 10 лет колонии поселения.
Отец погибшей девушки Кайрат КОЖАХМЕТОВ заявил, что не согласен с приговором суда первой инстанции.
- Суд первой инстанции не учел, что у подсудимого не было страховки, а также он не прошел алкотест, - сообщил Кайрат КОЖАХМЕТОВ. - Судья учел смягчающие обстоятельства. Но он вышел на встречную полосу, не принял во внимание знак, предупреждающий о сужении дороги. Также один из свидетелей рассказал в суде, что ДЖУМАБЕКОВ разговаривал по телефону. Однако судья не принял это во внимание. К тому же он не признавал своей вины в суде.
Кайрат КОЖАХМЕТОВ отметил, что у ребенка, который остался без родителей, психологическая травма - он стал заикаться.
Дочери погибшей пассажирки "Шарана" Нурлан ТЛЕУШЕВОЙ Регина ШАКАЕВА и Лаура САЙДИЛОВА также просили дать виновнику максимальный срок - 10 лет лишения свободы, а также удовлетворить их материальный иск в полном объеме. Каждая из них заявляла в качестве морального и материально вреда по 1 миллиону тенге. Однако суд удовлетворил их частично - 500 тысяч тенге каждой.
Адвокат потерпевших Шакаевой и Сайдиловой Айгуль ОРЫНБЕКОВА сообщила суду, что они требуют отменить срок наказания, назначенный судом первой инстанции и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы.
- Погибшие и пострадавшие, заплатив ДЖУМАБЕКОВУ 700 тенге (за проезд - прим. автора), заключили с ним договор о перевозке. Погибшая, интересы которой я защищаю, была 54-летней женщиной, растила детей и внуков. Джумабеков в суде своей вины не признал, прощения не просил. К тому же до суда он находился под подпиской, то есть он не был арестован, - обратилась к судье ОРЫНБЕКОВА. - Якобы он после операции находился в невменяемом состоянии. Тем не менее, в феврале он переоформил дом на родственников, так как домовладельцем являлся он. Нами было заявлено ходатайство о наложении ареста на имущество по ул. Толстого, 17, а также на еще один "Шаран", однако судья его не удовлетворил.
По словам Орынбековой, ДТП произошло 17 января и уже 18 января несколько человек были официально признаны потерпевшими, однако арест на имущество ДЖУМАБЕКОВА наложен не был.
Сам виновник ДЖУМАБЕКОВ в апелляционном суде попросил прощения у родственников, сказав, что срока он не боится, однако его поразило, что на суде все говорили, что им денег не нужно, а теперь они просят удовлетворить денежный иск.
Прокурор МОЛДАГАЛИЕВА также попросила 10 лет для ДЖУМАБЕКОВА.
Судья Бек АМЕТОВ сообщил, что апелляционный суд отменяет приговор суда первой инстанции и увеличивает срок подсудимому до 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения.
Как выяснилось, судья Теректинского районного суда КУСАИНОВ вынес частное постановление в отношении прокурора в связи с тем, что тот сыграл на чувствах потерпевших и попросил максимальный срок. Все потерпевшие просили отменить это постановления. Однако судья постановление оставил в силе, объяснив это тем, что в деле есть акт обвинения, где указано, что отягчающих и смягчающих обстоятельств в ходе расследования не установлено. Однако погибла семья, дети остались без родителей и это отягчающие обстоятельства.
Напомним
, 17 января на трассе Уральск-Аксай недалеко от поселка Колузаново столкнулись "Фольксваген Шаран" и "Лада Приора". На месте аварии погибли три человека. Позже в этот же вечер в соцсетях появилась информация о том, что в Теректинской больнице скончался ребенок 2009 года рождения. Прокурор запросил
для виновника 10 лет лишения свободы. 24 мая суд признал виновным Джумабекова и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы
. 14 июня в редакцию "МГ" обратилась дочь погибшей
пассажирки "Шарана" Нурлан ТЛЕУШЕВОЙ. Она сообщила, что потерпевшие не согласны с приговором и намерены опротестовать его в апелляционном суде.
Кайрат Кожахметов
Фото Медета МЕДРЕСОВА