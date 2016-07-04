Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 4 июля, на реконструкцию закрыт участок автодороги от улицы Айтиева до моста в районе остановки «Вторая база». - С весны здесь заменяли магистральные трубопроводы, которые находятся под автодорогой. Эти работы завершены и сегодня участок дороги закрыли на ремонт, - сообщили в акимате г.Уральск. Планируется завершить реконструкцию данного участка автодороги за два месяца. После чего работы будут продолжены от улицы Айтиева до улицы Мухита. - Реконструкцию автодороги проводит ТОО «Альтаир». Финансирование в размере 665 миллионов тенге выделено компанией КПО б.в. Всего в этом году планируется реконструировать 2,8 км дорог по проспекту Евразия от моста до улицы Мухита, - рассказал