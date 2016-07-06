Мощный ливень обрушился на Астану 6 июля в День столицы. Результат был ожидаемым: улицы снова затопило, по дорогам буквально текли реки, через которые еле-еле проплывали автомобили. Астанчане выкладывают в соцсети щедрые "подарки" от природы. Неделю назад 28 июня в Астане также был небывалый ливень, Астана утонула в дождевой воде. В РГП "Казгидромет" сообщили, что за месяц в Астане выпало осадков вдвое больше нормы. В апреле на совещании по вопросам развития города Астаны Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал работу столичного акимата по решению проблем с ливневой канализацией в Астане.