В Алматинской области вспышка сибирской язвы ликвидирована, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на областное управление здравоохранения. Иллюстративное фото с сайта ukol_www.lib3.podelise.ru Иллюстративное фото с сайта ukol_www.lib3.podelise.ru "Две недели назад здравоохранение Алматинской области успешно провело профилактические работы по устранению сибирской язвы. Медицинскими работниками организованы и проводятся подворные обходы, 104 контактных лица получили антибиотикопрофилактику. Карантин в селе не объявлялся. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме, в настоящее время очаг закрыт. Причин для переживания нет. В области вакцины для иммунизации людей против сибирской язвы имеется в достаточном количестве", - сообщили в пресс-службе. Напомним, трое больных с подозрением на сибирскую язву были госпитализированы из села Карашокы Кербулакского района Алматинской области 7 июня 2016 года. Диагноз был лабораторно подтвержден. Больные были госпитализированы в инфекционное отделение центральной районной больницы, спустя 17 дней они были выписаны с выздоровлением.