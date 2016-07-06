- Конкурс на региональном уровне проходил в два этапа, первый - в районах, второй итоговый мы проводим сегодня, - рассказала руководитель УВП ЗКО Айгуль ЕСЕКЕНОВА. – В первом этапе приняли участие по 4 семьи из всех районов и города, из них были отобраны 26 семей, которые собрались в этом зале. Семья, занявшая первое место, примет участие в республиканском этапе Национального конкурса «Мерейлі отбасы», который пройдет в сентябре этого года. Всех участников в торжественной обстановке поздравили, наградили грамотами по номинациям и памятными подарками. Статус лучшей получили три семьи. Первое место досталось семье БЕГАЛИЕВЫХ из Казталовского района, на втором месте уральская семья ДЖУБАНИЯЗОВЫХ и на третьем - семья КУЕНОВЫХ из Каратобинского района. Семью БЕГАЛИЕВЫХ лично поздравил аким области Алтай КУЛЬГИНОВ. - Мы прожили с мужем почти 40 лет вместе, - говорит мама семейства Нуржамал БЕГАЛИЕВА. – У нас счастливая семья, шестеро детей – три сына и три дочери. Уже подрастают внуки. Нам некогда скучать – днем работаем, есть свое крестьянское хозяйство, а вечером поем. У нас свой семейный ансамбль, в котором поем не только мы с мужем, но и наши дети, и даже старший внук. В этом году ансамбль БЕГАЛИЕВЫХ получил статус «народного» семейного ансамбля. Но семью БЕГАЛИЕВЫХ знают во всей области не только за их звучные, мелодичные голоса, но и как прекрасных сельхозпредпринимателей и меценатов, которые не раз принимали участие в благотворительности. После официальной части Нуржамал и Марат БЕГАЛИЕВЫ со своими детьми порадовали собравшихся попурри из всеми любимых народных песен. Особый фурор произвел дивный голос самой младшей дочери БЕГАЛИЕВЫХ – Марины, которая исполнила песню «Бұлбұл». А песня «Атамекен» в исполнении одного из сыновей заставила зал аплодировать стоя. Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» был учрежден Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ в целях возрождения семейных ценностей и культивирования позитивного образа семьи и брака и проводится ежегодно по всей стране.