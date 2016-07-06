Сегодня, 6 июля, на АГЗС города образовались огромные очереди автомобилей. Водителя часами стоят в очереди, чтобы заправиться. По словам заправщика одной из газозаправочных станций, газ стали отпускать только по талонам из-за того, что поставок синего топлива просто не хватает. Стоит отметить, что осенью 2015 года в Уральске также были проблемы с нехваткой сжиженного газа. Тогда власти объяснили это тем, что большинство водителей, которые перешли на газовое оборудование, не переоформили свои авто и не числятся в базе данных, по которой рассчитывается объем поставляемого топлива в область.