Иллюстративное фото из архива "МГ" На открытии присутствовали депутат Сената Бырганым Айтимова, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Бахтияр Макен, глава области Алтай Кульгинов, а также руководство КПО б.в. Алтай Кульгинов сообщил, что открытие детского сада было приурочено ко Дню столицы. Строительство дошкольной организации началось в июне 2015 года за счет социальных инвестиций компании КПО б.в. В 140-местном двухэтажном детском саду стоимостью 484 миллиона тенге есть музыкальный зал, медицинские блоки, кабинеты казахского, русского, английского языка, информатики и психолога.