Детский сад в селе Бурлин Бурлинского района был сдан 5 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" На открытии присутствовали депутат Сената Бырганым Айтимова, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Бахтияр Макен, глава области Алтай Кульгинов, а также руководство КПО б.в. Алтай Кульгинов сообщил, что открытие детского сада было приурочено ко Дню столицы. Строительство дошкольной организации началось в июне 2015 года за счет социальных инвестиций компании КПО б.в. В 140-местном двухэтажном детском саду стоимостью 484 миллиона тенге есть музыкальный зал, медицинские блоки, кабинеты казахского, русского, английского языка, информатики и психолога.