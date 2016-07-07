Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в полиции, ранним утром 5 июля текущего года в г.Аксай из изолятора временного содержания Бурлинского РОВД путем вскрытия замка сбежали двое следственно-арестованных. - По факту побега из ИВС в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело, согласно статье 426 ч.2 УК РК - "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи", проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - В отношении сотрудников Бурлинского РОВД, допустивших побег следственно-арестованных, проводится служебное расследование. В пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили подробности задержания беглецов. Как выяснилось, ШЕСТОПАЛОВ был задержан в 8.50 сотрудниками Бурлинского РОВД в 10 мкр. г.Аксай. В этот же день в 13.45 часов в г.Уральск в районе дома №33 в микрорайоне Строитель сотрудниками ДВД ЗКО был задержан второй сбежавший ЧЕРНЫЙ. Напомним, 5 июля из ИВС Бурлинского района сбежали двое заключенных. Один из них был задержан утром того же дня, другой - после обеда в Уральске.