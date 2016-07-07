Ежемесячно в Западно-Казахстанскую область завозят 2 тысячи тонн сжиженного газа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам и. о. руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Мурата БАЙМЕНОВА, дефицит газа на заправках Уральска связан с тем, что графики поставок иногда срываются из-за ремонта дорог. - Министерством энергетики утвержден план поставок сжиженного газа в ЗКО. Ежемесячно в нашу область ТОО "Жайык Мунай" завозит 2 тысячи тонн данного топлива, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ. - Очереди на АГЗС появились из-за того, что сейчас проходит ремонт дорог по которым осуществляется доставка газа в нашу область. Напомним, 6 июля на уральских заправках газ стали отпускать только по талонам. Заправщики говорят, что это связано с дефицитом топлива.