Житель Актобе купил машину, которая находится в международном розыске

Теперь мужчина не может ни продать авто, ни выехать на ней за пределы Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" С 8 по 19 октября в Хорватии прошел 64 Конгресс IPA ( International polis association-прим.автора), на который съехались представители интерпола 65 стран мира - Андорры, Аргентины, Италии, Пакистана, Франции, Монако, Украины, Болгарии, США, Кыргызстана. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, казахстанскую делегацию возглавил президент международной полицейской организации РК Марат Нургалиев, в составе дел