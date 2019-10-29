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Социум

Житель Актобе купил машину, которая находится в международном розыске

Теперь мужчина не может ни продать авто, ни выехать на ней за пределы Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" С 8 по 19 октября в Хорватии прошел 64 Конгресс IPA ( International polis association-прим.автора), на который съехались представители интерпола 65 стран мира - Андорры, Аргентины, Италии, Пакистана, Франции, Монако, Украины, Болгарии, США, Кыргызстана. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, казахстанскую делегацию возглавил президент международной полицейской организации РК Марат Нургалиев, в составе дел
Арайлым Усербаева
Житель Актобе купил машину, которая находится в международном розыске
Теперь мужчина не может ни продать авто, ни выехать на ней за пределы Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" С 8 по 19 октября в Хорватии прошел 64 Конгресс IPA ( International polis association-прим.автора), на который съехались представители интерпола 65 стран мира - Андорры, Аргентины, Италии, Пакистана, Франции, Монако, Украины, Болгарии, США, Кыргызстана. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, казахстанскую делегацию возглавил президент международной полицейской организации РК Марат Нургалиев, в составе делегации были и четыре представителя актюбинского филиала интерпола во главе с директором Жолдыбаем Жаксылыковым. – Международная полицейская ассоциация является мостиком между населением и правоохранительными органами и наша задача, чтобы этот мостик всегда был оживленным. На Всемирный Конгресс IPA в Дубровнике из 72 стран получили допуск 65. Полицейские рассматривали проблемные вопросы при оказании друг другу правовой помощи, обеспечение своевременного и качественного исполнения запросов между странами. Мне очень понравились выступления международных президентов, особенно представителя РФ Алексея Ганкина в части международного терроризма, наркобизнеса и борьбы с общим видом преступности международного характера, а так же в части дружбы сотрудников интерпола и полиции на международном уровне в борьбе с данным явлением, - сообщил Жолдыбай Жаксылыков. Стоит отметить, что в состав международной полицейской организации бывшие сотрудников МВД, офицеры и сержанты запаса, которые вышли на заслуженный отдых, но не остались равнодушными к делу обеспечения правопорядка. Выяснилось, что сотрудники полиции из разных стран мира стараются сотрудничать между собой. В качестве примера Жолдыбай Жаксылыков привел случай, который произошел с жителем города Актобе. – Недавно к нам обратился житель Актобе, который в 2010 году купил автомашину "Мазда" у перегонщиков из Германии, поставил ее на учет, и ездил на ней, исправно оплачивая налоги. В 2018 году он решил продать авто, но при оформлении выяснилось, что она находится в розыске по линии Интерпола РК. Мы отправили письмо и от правоохранительных органов Германии пришел ответ, что транспортное средство разыскивается с июня 2011 года в рамках уголовного дела, возбужденного полицией города Мюнстера по факту мошеннических действий со стороны группы неизвестных людей из восточной Европы. Они путем обмана завладели 100 единицами автотранспортных средств граждан Казахстана, причинив материальный ущерб порядка 900 тысяч евро. В ходе расследования установлено, что мошенник, осуществлявший грузоперевозки через компанию Трансконтиненталь, обманным путем завладел оригиналами документов на машину, вывез "Мазду" и другие автомашины в Литовскую Республику, а далее он продал их гражданам Казахстана, - сообщил Жолдыбай Жаксылыков. "Мазда" принадлежала гражданину Германии, который после угона обратился в полицию по факту угона. Стоимость автомобиля Мазда на момент хищения составляла шесть тысяч евро. – Пострадавший получил крупную страховку от страховой компании, на эти деньги приобрел новую автомашину. Теперь, в случае если угнанное автотранспортное средство найдется, ему придется возвращать страховку, поэтому германский владелец не заинтересован в том, чтобы ему вернули угнанный автотранспорт, а актюбинский владелец вынужден продолжать ездить на этой "Мазде", не имея возможности ни продать ее, ни выехать на ней за пределы Казахстана. В этой связи хочется предупредить граждан быть внимательными и осторожными при онлайн сделках и других покупках, – заключил Жолдыбай Жаксылыков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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