Житель Актобе организовал финансовую пирамиду в четырех городах Казахстана

Следователи просят потерпевших обратиться в департамент полиции Актюбинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что следственным управлением окончено производством уголовное дело в отношении финансовой пирамиды ТОО «Выгодный Депозит». - Потерпевших по данному уголовному делу просим явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в рабочее время в срок до 30 апреля года по адресу г.Актобе, ул.Братьев Жубановых, д. 271 «а», кабинет 416, тел.: 936-416, - сообщили в пресс-сл