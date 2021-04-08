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Социум

Житель Актобе организовал финансовую пирамиду в четырех городах Казахстана

Следователи просят потерпевших обратиться в департамент полиции Актюбинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что следственным управлением окончено производством уголовное дело в отношении финансовой пирамиды ТОО «Выгодный Депозит». - Потерпевших по данному уголовному делу просим явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в рабочее время в срок до 30 апреля года по адресу г.Актобе, ул.Братьев Жубановых, д. 271 «а», кабинет 416, тел.: 936-416, - сообщили в пресс-сл
Дана Рахметова
Житель Актобе организовал финансовую пирамиду в четырех городах Казахстана
Следователи просят потерпевших обратиться в департамент полиции Актюбинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
68,5 млн тенге вложили жители ЗКО в финансовую пирамиду
68,5 млн тенге вложили жители ЗКО в финансовую пирамиду
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что следственным управлением окончено производством уголовное дело в отношении финансовой пирамиды ТОО «Выгодный Депозит». - Потерпевших по данному уголовному делу просим явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в рабочее время в срок до 30 апреля года по адресу г.Актобе, ул.Братьев Жубановых, д. 271 «а», кабинет 416, тел.: 936-416, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Как стало известно, с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемые открыли на территории г.Актобе, г.Атырау, г.Алматы и г.Актау финансовую пирамиду ТОО «Выгодный Депозит», где под видом выплаты вознаграждения завладели деньгами жителей выше указанных городов, кроме того, принимали автотранспорт и недвижимость с рассрочкой платежа. - Таким образом, совершили преступление, предусмотренное ст.217 ч.3 п.п.1,2 УК РК "Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег и иного имущества без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а также руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, совершенное преступной группой с привлечением денег и иного имущества в особо крупном размере". А также преступление, предусмотренное ст.262 ч.1,2 УК РК "Создание и участие организованной группы и руководство ею", - уточнили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
финансовая пирамида

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