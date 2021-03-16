Житель Актюбинской области оформил онлайн-кредит на знакомого

Он оформил около 100 тысяч тенге в микрокредитной организации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что в полицию обратился 65-летний житель Байганинского района с заявлением о том, что его знакомый без его ведома оформил онлайн-кредит в микрокредитной организации на сумму около 100 тысяч тенге. Потерпевший узнал о том, что на него оформлен кредит, когда ему позвонили судебные исполнители и предупредили о просрочке ежемесячной оплаты. - Участковыми инспекторами полиции по подозрению в