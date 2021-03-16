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Социум

Житель Актюбинской области оформил онлайн-кредит на знакомого

Он оформил около 100 тысяч тенге в микрокредитной организации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что в полицию обратился 65-летний житель Байганинского района с заявлением о том, что его знакомый без его ведома оформил онлайн-кредит в микрокредитной организации на сумму около 100 тысяч тенге. Потерпевший узнал о том, что на него оформлен кредит, когда ему позвонили судебные исполнители и предупредили о просрочке ежемесячной оплаты. - Участковыми инспекторами полиции по подозрению в
Дана Рахметова
Житель Актюбинской области оформил онлайн-кредит на знакомого
Он оформил около 100 тысяч тенге в микрокредитной организации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске арестовали подозреваемого в ограблениях ломбардов и микрокредитных организаций
В Уральске арестовали подозреваемого в ограблениях ломбардов и микрокредитных организаций
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что в полицию обратился 65-летний житель Байганинского района с заявлением о том, что его знакомый без его ведома оформил онлайн-кредит в микрокредитной организации на сумму около 100 тысяч тенге. Потерпевший узнал о том, что на него оформлен кредит, когда ему позвонили судебные исполнители и предупредили о просрочке ежемесячной оплаты. - Участковыми инспекторами полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний мужчина, который обещал помочь оформить кредит потерпевшему. Подозреваемый, используя паспортные данные и интернет-ресурсы, подавал заявки в микрокредитные организации, денежные средства переводил на свой счет, а знакомому говорил, что кредит банком не одобрен, - сообщили в пресс-службе полиции. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК «Мошенничество». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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