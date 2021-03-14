Житель Актюбинской области украл деньги у пенсионерки

Мужчина проник в дом пенсионерки и украл деньги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента Актюбинской области рассказали, что 5 марта мужчина, разбив окно, проник в частный дом пенсионерки по улице Актюбинская, откуда похитил 100 тысяч тенге. Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативных мероприятий, в результате которых был установлен и задержан 35-летний подозреваемый. Часть похищенных денег подозреваемый успел потратить, а часть изъята полицейскими. - По факту кражи начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК «К