Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Житель Актюбинской области украл деньги у пенсионерки

Мужчина проник в дом пенсионерки и украл деньги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента Актюбинской области рассказали, что 5 марта мужчина, разбив окно, проник в частный дом пенсионерки по улице Актюбинская, откуда похитил 100 тысяч тенге. Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативных мероприятий, в результате которых был установлен и задержан 35-летний подозреваемый. Часть похищенных денег подозреваемый успел потратить, а часть изъята полицейскими. - По факту кражи начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК «К
Дана Рахметова
Житель Актюбинской области украл деньги у пенсионерки
Мужчина проник в дом пенсионерки и украл деньги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
325 тысяч тенге украли у пенсионерки в Уральске
325 тысяч тенге украли у пенсионерки в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента Актюбинской области рассказали, что 5 марта мужчина, разбив окно, проник в частный дом пенсионерки по улице Актюбинская, откуда похитил 100 тысяч тенге. Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативных мероприятий, в результате которых был установлен и задержан 35-летний подозреваемый. Часть похищенных денег подозреваемый успел потратить, а часть изъята полицейскими. - По факту кражи начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». Подозреваемый водворен в ИВС УП г.Актобе. Кроме того, выяснилось, что подозреваемый подобным образом совершил еще одну кражу из дома по улице Чкалова, где похитил золотое кольцо, серьги, наручные часы и смартфон, - сообщили в пресс-службе полиции. Полицейские рекомендуют принять меры предосторожности, установив надежные двери, замки и сигнализационные системы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
деньги кража

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article