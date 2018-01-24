Иллюстративное фото с сайта vladi-info.ru По словам Нурсултана УТЕСБАЕВА, вечером, 23 января у ТРК "Атырау" он вместе с друзьями стал свидетелем приступа эпилепсии у прохожего. Молодой человек упал на землю, выронив все из рук, и ударился головой. -Началась судорога, и мы поняли что это была эпилепсия. Долго не думая, я звоню в "скорую", ребята пытались положить ложку в рот, чтобы тот не проглотил язык. Звоним на "103", отвечает автоответчик, якобы, разговор записывается, и я попадаю в скорую города Актау, перезвонили во второй раз - опять Актау. Я уже на повышенных тонах спрашиваю, почему я все время туда попадаю, и знаете какой ответ?! Вы наверное с "Актив" звоните, отвечают мне, - возмущается очевидец. С третьего раза молодому человеку все же удается дозвониться до службы скорой помощи г.Атырау с другого оператора мобильной связи. При этом по номерам служб спасения 911 и 112 молодому человеку также отказались в помощи вызвать карету скорой помощи. - Через некоторое время парень очнулся, но все равно был потерян, и три раза изучил "Ардагер" (ТЦ "Атырау"), пытаясь понять где он и кто он. Врачи "скорой" сказали, что так бывает после эпилепсии, но так ничем не помогли и уехали. В общем, в течение часа мы были рядом с парнем и посадили его на такси, узнали его имя и адрес, думаем, что теперь с ним все в порядке, - сообщил Нурсултан УТЕСБАЕВ. Как рассказала главный врач городской станции скорой медицинской помощи Гульнафис ТАНБАЕВА, действительно, в последнее время жители Атырау при наборе номера "103" очень часто попадают в диспетчерские службы других городов, но данная ситуация зависит только от операторов сотовой связи, в работе которых зачастую происходят сбои. -Касательно же вызова по адресу "ТЦ Атырау" по улице Сатпаева, звонок поступил в 21:38, карету "скорой помощи" вызвал прохожий, сигнал мы сразу передали бригаде и в 21.50 медики уже были на месте. При осмотре пациент оказал сопротивление и убежал. Бригада обошла ТЦ "Атырау", но его нигде не оказалось, после чего машина покинула место вызова. Наша "скорая" всегда в любое время и в любом месте готова оказать первую помощь, для этого постоянно проводится обучение, повышение квалификации сотрудников, - рассказала Гульнафис ТАНБАЕВА. Камилла МАЛИК