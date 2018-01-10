Иллюстративное фото с сайта vesti-pmr.ru Согласно материалам дела, в августе 2017 года на ул.Баймуханова нарушитель совершил наезд на пешехода. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Подсудимый признал свою вину. - Приговором суда водитель признан виновным по ч.2 ст.345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения". Ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права на управление автотранспортными средствами сроком на 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.