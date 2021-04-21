Житель Атырау преследовал и изнасиловал мать троих детей

На своей странице в Facebook руководитель фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари пишет, что с ними связалась сестра потерпевшей. Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz Как стало известно из ее рассказа, мужчина познакомился с ее сестрой в прошлом месяце и сразу предложил совместно проживать. Женщина была не готова, так как у нее три дочери 4, 11, 13 лет, однако он настаивал и в итоге 6 апреля он избил ее, она не подала заявление, но стала его избегать, прятаться, он преследовал. - 12 апреля он нашел ее силой затолкал в машину и увез на свою съёмную квартиру, это видели как они ругались все со