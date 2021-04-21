Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Житель Атырау преследовал и изнасиловал мать троих детей

На своей странице в Facebook руководитель фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари пишет, что с ними связалась сестра потерпевшей. Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz Как стало известно из ее рассказа, мужчина познакомился с ее сестрой в прошлом месяце и сразу предложил совместно проживать. Женщина была не готова, так как у нее три дочери 4, 11, 13 лет, однако он настаивал и в итоге 6 апреля он избил ее, она не подала заявление, но стала его избегать, прятаться, он преследовал. - 12 апреля он нашел ее силой затолкал в машину и увез на свою съёмную квартиру, это видели как они ругались все со
Дана Рахметова
Житель Атырау преследовал и изнасиловал мать троих детей
На своей странице в Facebook руководитель фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари пишет, что с ними связалась сестра потерпевшей.
Ударил топором и повесился в туалете: житель Атырау изнасиловал мать троих детей
Ударил топором и повесился в туалете: житель Атырау изнасиловал мать троих детей
Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz Как стало известно из ее рассказа, мужчина познакомился с ее сестрой в прошлом месяце и сразу предложил совместно проживать. Женщина была не готова, так как у нее три дочери 4, 11, 13 лет, однако он настаивал и в итоге 6 апреля он избил ее, она не подала заявление, но стала его избегать, прятаться, он преследовал. - 12 апреля он нашел ее силой затолкал в машину и увез на свою съёмную квартиру, это видели как они ругались все соседи, его родители, хозяин квартиры которую он снимает с родителями. Он затащил ее в комнату с угрозами, что снимет на видео ее обнаженную, занялся с ней сексом против ее воли, после сам привез ее домой на такси. Про изнасилование потерпевшая рассказала старшей сестре поздно, когда уже помылась и одежду постирала, - пишет Дина Тансари. На следующий день они весь день прождали участкового дома, так как с женщиной некому было идти в участок, она боялась выходить на улицу. Вечером 13 апреля пришел участковый после бесконечных звонков старшей сестры, но не взял заявление, сказав, что заявление нужно написать в участке по месту происшествия. - 14 апреля сестра активировала у женщины в телефоне функцию «найти устройство» и отправила в участок с тремя детьми, но абьюзер, оказывается, караулил её и приставал к ней, она быстро забежала в магазин рядом с домом и позвонила сестре. Они быстро набрали 102 и тогда приехал участковый, провёл их домой и взял заявление у неё и уехал. В 16:34 того же дня потерпевшая сообщила, что с участковым вместе едут в городское управление полиции. В Управлении следователь настоял написать заявление о том что, он не насиловал, по его словам взяли расписку с него, о том что, он больше не приблизится к сестре, - далее пишет Дина Тансари. 15 апреля этот человек пинком выбил дверь и проник в дом, где проживают потерпевшая с тремя детьми. Испугавшись за жизнь своих детей, женщина уговорила его выйти на улицу. В этот момент старшая сестра случайно позвонила, трубку сняла старшая дочь и сообщила о происходящем. Она быстро проинструктировала ребенка, как вызвать 102, сама же набрала на сотовый телефон участкового. До прихода участкового он силой держал сестру за руку и невнятно что-то объясняя. Его снова забрали в участок, у потерпевшей взяли заявление. - Вечером того же дня этот человек сбежал с участка и позвонил потерпевшей из дома. Участковый подтвердил факт побега и уточнил адрес его проживания для задержания. Женщине с детьми в тот день пришлось покинуть дом, так как дверь не закрывалась. На следующий день заменили дверь. 16 апреля прошёл суд, его закрыли на 2 суток за распитие алкоголя в общественном месте и за словесное оскорбление, - написано в посте. По словам Дины Тансари, потерпевшая женщина неоднократно обращалась в полицию. Преследователя это не испугало, он после освобождения 17 апреля караулил потерпевшую возле дома, но участковый сам проследил и забрал его. - 20 апреля он забрался через балкон, разбив стекла. Ударил женщину по голове, пока не известно чем (дочки говорят топором), сам после этого зашел в туалет, повесился и умер. Вот такой ужас происходит сейчас а Атырау! Потерпевшая в очень тяжёлом состоянии, врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние. Женщина пока не пришла в сознание, врачи делают все возможное, чтобы спасти мать троих детей, - возмущена Дина Тансари. Между тем в департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении сотрудников полиции проводится служебная проверка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
женщина

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article