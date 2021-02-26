Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, во время проведения ОПМ 14 блокпостов были поставлены на выездах населенных пунктов и еще 35 блокпостов - на автомобильных дорогах. - Для проверки авто с мясными продуктами и мясных рынков были созданы 10 групп, которые проверили 305 автомобилей, перевозящих скот и мясные продукты, 146 мест по продаже мясных продуктов и 452 хозяйств. По итогам организованных рейдов в 19 случаях перевозили домашнего скота и мясную продукцию без соответствующих документов, в шести случаях занимались незаконной реализацией скота и мясных продуктов, в общей сложности 25 человек привлечены к ответственности по статье 406 КоАП РК "Нарушение законодательства РК в области ветеринарии", - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев. Кроме того, во время оперативно-профилактического мероприятия выявлено 155 случаев выпаса сельскохозяйственных животных без присмотра владельцев. В итоге 155 человек привлечены к административной ответственности. Еще пять человек занимались незаконным убоем животных, двое торговали краденным скотом, один продавал мясо краденных животных, 10 человек занимались незаконной перевозкой скота. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.