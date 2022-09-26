Фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили о выявлении игорного бизнеса в банном комплексе Атырау. Посетителей пускали в покерный клуб при пополнении счёта на 50 000 тенге. Если денег не было, играть разрешали в долг. Подобный клуб работал и на съёмной квартире. Организатора незаконных игр приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.