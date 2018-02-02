Житель Атырауской области пытался вывезти в Россию партию незаконной рыбы

Нарушитель был задержан с рыбой на трассе Актобе-Астрахань сотрудниками полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уголовное дело в отношении перевозчика рыбы было рассмотрено в порядке приказного производства за заранее наобещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем Курмангазинским районным судом Атырауской области. Судом установлено, что 16 января 2018 года примерно в 15.00 подозреваемый на своем автомобиле марки «Lada RsOy5I A2d-42» выехал из г.Астрахань РФ в с.Ганюшкино Атырауской области, по дороге он закупил рыбу сазан весом 71 кг. На трассе Актобе-Астра