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Происшествия

Житель Атырауской области пытался вывезти в Россию партию незаконной рыбы

Нарушитель был задержан с рыбой на трассе Актобе-Астрахань сотрудниками полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уголовное дело в отношении перевозчика рыбы было рассмотрено в порядке приказного производства за заранее наобещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем Курмангазинским районным судом Атырауской области. Судом установлено, что 16 января 2018 года примерно в 15.00 подозреваемый на своем автомобиле марки «Lada RsOy5I A2d-42» выехал из г.Астрахань РФ в с.Ганюшкино Атырауской области, по дороге он закупил рыбу сазан весом 71 кг. На трассе Актобе-Астра
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Житель Атырауской области пытался вывезти в Россию партию незаконной рыбы
Нарушитель был задержан с рыбой на трассе Актобе-Астрахань сотрудниками полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Уголовное дело в отношении перевозчика рыбы было рассмотрено в порядке приказного производства за заранее наобещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем Курмангазинским районным судом Атырауской области. Судом установлено, что  16 января 2018 года примерно в 15.00 подозреваемый на своем автомобиле марки «Lada RsOy5I A2d-42» выехал из г.Астрахань РФ в с.Ганюшкино Атырауской области, по дороге он закупил рыбу сазан весом 71 кг. На трассе Актобе-Астрахань водитель с рыбой был задержан сотрудниками полиции. - Судья без проведения судебного заседания вынес приговор, согласно которому перевозчик  признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.1 ст.196 УК РК - "Заранее необещанное  приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем". Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 125 тенге, - сообщили в пресс-службе Курмангазинского районного суда. Ерлан ОМАРОВ
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