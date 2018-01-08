Травматический пистолет был обнаружен пограничниками в бардачке автомобиля в личных вещах мужчины. Со слов владельца оружия, он забыл его вытащить перед отъездом. - 6 января в 18.00 при досмотре транспортного средства "Мицубиси Галант" у гражданина РК был найден травматический пистолет без сопроводительных документов. Дело было передано в Курмангазинский РОВД для принятия процессуального решения, - сообщили сотрудники пограничной службы КНБ РК.