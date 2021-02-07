Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 6 февраля 33-летний мужчина пришел в дом своей бывшей жены. – Между ними произошла словесная ссора, во время которой второй супруг женщины вступился за свою жену. Бывший муж достал газовый пистолет и выстрелил в 29-летнего мужчину. Подозреваемый сразу же был задержан, доставлен в городской отдел полиции, пистолет изъят. В отношении правонарушителя начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство", - сообщили в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что вызов на пульт станции скорой медицинской помощи поступил в 20.13. – 29-летний мужчина получил огнестрельное ранение в лобную область, был госпитализирован в хирургическое отделение городской многопрофильной больницы. К счастью, кости черепа не были повреждены. Мужчина получил медицинскую помощь, от госпитализации отказался, - сообщили в облздраве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.