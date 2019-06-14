14 июня весь мир отмечает День донора. ЗКОФ "Общество красного полумесяца РК" совместно с центром крови ЗКО провел ежегодную акцию "Безопасная кровь для всех". – Этой акцией мы хотим показать нашим гражданам, что сдавать кровь нужно, безопасно и даже полезно. Люди, которые сдают кровь, должны быть здоровыми, этим самым мы призываем вести здоровый образ жизни, проходить регулярное медицинское обследование. Само слово "донор" в переводе с латинского означает "дар", "подарок". Люди должны быть доброжелательными, человечными не только в критичных ситуациях, но и в повседневной жизни. Здесь мы только регистрируем тех, кто хочет стать донором, вносим его данные в базу и работники центра крови при необходимости будут вызывать его. Так получается цепочка добра. Кроме этого, тем, кто по каким-либо причинам не может сдать кровь, мы предлагаем приобрести купоны за 200 тенге. Средства, вырученные с продажи купонов, пойдут на поощрение регулярных доноров, - рассказала директор ЗКОФ "Общество красного полумесяца РК" Светлана Тенишева. В мероприятии также приняли участие студенты Уральского гуманитарного колледжа, которые раздавали прохожим памятки, в которых подробно описаны требования к людям, желающим стать донорами. В качестве почетных гостей были приглашены регулярные доноры. По словам жителя города Марата Муханбетова, кровь он сдает на протяжении 20 лет. – Впервые я стал донором в 90-х годах, когда работал на заводе. Нашему коллективу предложили сдать кровь, и мы согласились. За 20 лет я сдал кровь 106 раз. Сейчас я уже привык, на здоровье это абсолютно никак не влияет, веду здоровый образ жизни, чувствую себя прекрасно, - рассказал Марат Муханбетов. По словам другого жителя города Булата Давлеткалиева, за 30 лет он стал добровольным донором 150 раз, а в дальнейшем планирует довести эту цифру до 200. – К крови и к её компонентам есть очень жесткие требования, поэтому здесь очень важно следить за собой и своим здоровьем, не употреблять спиртное, не есть жирное, правильно питаться. Меня никто не вызывает, сам добровольно иду по графику. На здоровье никак не сказывается, наоборот, после сдачи крови чувствую легкость, прибавляются силы, чувствую обновление в организме и мысль о том, что моя кровь может спасти кому-то жизнь еще больше окрыляет, - отметил Булат Давлеткалиев.