Фото из архива "МГ" Правонарушение вскрылось при внеплановой проверке в магазине индивидуального предпринимателя. В продуктовом магазине было обнаружено 179 бутылок алкогольной продукции. Государственная лицензия на реализацию и хранение алкоголя у хозяйки отсутствовала. - Был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 463 КоАП РК "Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления". Дело было рассмотрено в суде, - отметили в пресс-службе облсуда. Владелица магазина была признана виновной, теперь она заплатит штраф в размере 44 тысяч тенге.