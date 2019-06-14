Международный турнир по грэпплингу до 71кг за пояс чемпиона спортивной организации ASAD начнется в 17.00. Для победителей предусмотрены призы. Так, за первое место предусмотрен приз в размере 200 тысяч тенге, за второе место - 100 000 тенге, третье место - 50 000 тенге. По словам директора Западно-Казахстанской областной федерации рукопашного боя ASAD Акбара Жаксакулова, для зрителей вход бесплатный. К тому же специально для зрителей будет проведена лотерея, предусмотрено большое количество призов. Нужно отметить, что на турнир приедут участники из Чечни, Дагестана, России и будут спортсмены из Казахстана. Если вы желаете участвовать турнире, необходимо позвонить по номеру: +7 776 920 8886.