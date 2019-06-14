Депутат Уральского городского маслихата Амангельды Ермеккалиев на сессии городского маслихата попросил, чтобы местные власти установили там полицейский пост, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На 32 внеочередной сессии Уральского городского маслихата депутат Амангельды Ермеккалиев поднял вопрос по санитарному состоянию города.
- С этой проблемой я уже обращался и заходил ко всем заместителям акимов, руководителям специализированных организаций, которые отвечают за уборку территорий города, им об этом все известно. Сейчас я говорю именно об участке, который был организован отделом жилищно-коммунального хозяйства на пересечении улиц Фрунзе и Елизарова, там организовали площадку, где стоят контейнеры для сбора бытовых отходов. Сейчас это место превратилось в свалку. Жители писали письма на имя акима города, на имя председателя общественного совета, на имя нашего депутата по этому округу. Никаких действий на сегодняшний день предпринято не было. Я обращаюсь к ЖКХ, этот вопрос напрямую касается вас. Местные жители жалуются, что мусор поджигают, у них там гипертония, нечем дышать, ну ведь нельзя там до того доводить, - возмутился Амангельды Ермеккалиев.
После чего депутат попросил установить там пост для тех, кто туда незаконно свозит мусор.
- Входишь в акимат, нас встречают по три-четыре полицейских, почему там не организуют пост, там все кому не лень выбрасывают целыми контейнерами овощи и фрукты, вы все видите, вы же в городе живете. Я прошу принять во внимание, запротоколировать и принять меры особенно в отношении тех должностных лиц, которые должны эти заниматься, имею в виду отдел ЖКХ и руководство УВД города Уральска, - сказал Амангельды Ермеккалиев.
На что руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Мержан Нуртазиев ответил, что они два раза в день вывозят с этой территории отходы.
Экс-руководитель "Орал Таза Сервис" Азамат Бисенов дополнил, что по данному случаю они неоднократно искали пути решения.
- Мы видим, что данная площадка и контейнеры убираются ежедневно. Свалка образуется, потому что ближайшие рынки сносят туда все подряд. Туда оптовики несут мешками отходы. Ну, невозможно, нужно две-три машины, чтобы держать чтобы и обслуживать базар. Это бездействие со стороны отдела предпринимательства, надо с ними разбираться. Это бездействие органов полиции, мы неоднократно просили, поставьте туда пост, каждые 1,5-2 часа туда приезжает "Газель", которая вываливает пропавшие овощи. Их легко поймать. Оштрафуют пару раз, и они прекратят это делать. Но результата никакого нету, мы два года бьемся о стенку. Единственная мера - это переносить данную контейнерную площадку или работать с рынками, чтобы полиция за это взялась, по-другому это никак не решится. Люди постоянно приходят и жалуются. Уже куплены контейнеры. Вот недавно приобрели 370 штук, уже их крадут и поджигают среди белого дня. Нам активисты - жители этого района - дали номер автомобиля, который увез контейнер, мы отдали его в органы внутренних дел, но их пока не поймали. Прошу обратить на это внимание, - высказался Азамат Бисенов.
После чего Азамат Бисенов отметил, что в городе стоит вопрос о нехватке мусорных контейнеров, поэтому возникают такие проблем.
- Эта проблема из-за нехватки контейнеров в городе. Алматы ежегодно закупает три тысячи контейнеров, мы ежегодно 100-150 максимум, и то последние три года толком не закупали. В этом году 370 и то старого образца, сейчас выделили опять на 200-300 штук . Это нет ничего для нашего города, - заявил Азамат Бисенов.
