На 32 внеочередной сессии Уральского городского маслихата депутат Амангельды Ермеккалиев поднял вопрос по санитарному состоянию города. - С этой проблемой я уже обращался и заходил ко всем заместителям акимов, руководителям специализированных организаций, которые отвечают за уборку территорий города, им об этом все известно. Сейчас я говорю именно об участке, который был организован отделом жилищно-коммунального хозяйства на пересечении улиц Фрунзе и Елизарова, там организовали площадку, где стоят контейнеры для сбора бытовых отходов. Сейчас это место превратилось в свалку. Жители писали письма на имя акима города, на имя председателя общественного совета, на имя нашего депутата по этому округу. Никаких действий на сегодняшний день предпринято не было. Я обращаюсь к ЖКХ, этот вопрос напрямую касается вас. Местные жители жалуются, что мусор поджигают, у них там гипертония, нечем дышать, ну ведь нельзя там до того доводить, - возмутился Амангельды Ермеккалиев. После чего депутат попросил установить там пост для тех, кто туда незаконно свозит мусор. - Входишь в акимат, нас встречают по три-четыре полицейских, почему там не организуют пост, там все кому не лень выбрасывают целыми контейнерами овощи и фрукты, вы все видите, вы же в городе живете. Я прошу принять во внимание, запротоколировать и принять меры особенно в отношении тех должностных лиц, которые должны эти заниматься, имею в виду отдел ЖКХ и руководство УВД города Уральска, - сказал Амангельды Ермеккалиев. На что руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Мержан Нуртазиев ответил, что они два раза в день вывозят с этой территории отходы. Экс-руководитель "Орал Таза Сервис" Азамат Бисенов дополнил, что по данному случаю они неоднократно искали пути решения. - Мы видим, что данная площадка и контейнеры убираются ежедневно. Свалка образуется, потому что ближайшие рынки сносят туда все подряд. Туда оптовики несут мешками отходы. Ну, невозможно, нужно две-три машины, чтобы держать чтобы и обслуживать базар. Это бездействие со стороны отдела предпринимательства, надо с ними разбираться. Это бездействие органов полиции, мы неоднократно просили, поставьте туда пост, каждые 1,5-2 часа туда приезжает "Газель", которая вываливает пропавшие овощи. Их легко поймать. Оштрафуют пару раз, и они прекратят это делать. Но результата никакого нету, мы два года бьемся о стенку. Единственная мера - это переносить данную контейнерную площадку или работать с рынками, чтобы полиция за это взялась, по-другому это никак не решится. Люди постоянно приходят и жалуются. Уже куплены контейнеры. Вот недавно приобрели 370 штук, уже их крадут и поджигают среди белого дня. Нам активисты - жители этого района - дали номер автомобиля, который увез контейнер, мы отдали его в органы внутренних дел, но их пока не поймали. Прошу обратить на это внимание, - высказался Азамат Бисенов. После чего Азамат Бисенов отметил, что в городе стоит вопрос о нехватке мусорных контейнеров, поэтому возникают такие проблем. - Эта проблема из-за нехватки контейнеров в городе. Алматы ежегодно закупает три тысячи контейнеров, мы ежегодно 100-150 максимум, и то последние три года толком не закупали. В этом году 370 и то старого образца, сейчас выделили опять на 200-300 штук . Это нет ничего для нашего города, - заявил Азамат Бисенов.