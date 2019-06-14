Фото предоставлено пресс-службой военного института сил воздушной обороны Случай произошел на территории войсковой части 30238. Начальник караула Олжас Зарлыханов заметил квадрокоптер, осуществляющий съемку над парком боевых машин. Он незамедлительно доложил дежурному по части капитану Нуржану Байсакалову. – По тревоге была поднята группа быстрого реагирования, организован поиск летательного аппарата. Дрон и его владелец были обнаружены неподалеку от воинской части 30238. По словам оператора, квадрокоптер был приобретен всего сутки назад, и полет над территорией войсковой части был пробный. Так это или нет, будут выяснять правоохранительные органы. Полеты БПЛА над объектами обороны являются действиями, нарушающими закон «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», - сообщили в пресс-службе военного института сил воздушной обороны. Прибывшие на место происшествия сотрудники военной полиции Актюбинского гарнизона установили, что летательный аппарат не имеет регистрации в государственном реестре. Стоит отметить, что в Казахстане владельцы беспилотников должны получить письменное разрешение от комитета гражданской авиации, свидетельствующее о том, что дрон поставлен на учет. – Оператор беспилотника заблаговременно должен предъявить летный маршрут и получить разрешение на использование воздушного пространства. Запрос отправляется в УВД Министерства обороны Казахстана. После утверждения летной схемы или маршрута полета запрос направляется органам управления воздушным движением и службам полетно-информационного обслуживания. За нарушение данных законодательных норм физические лица наказываются штрафом в 10 МРП, - сообщили в ведомстве. Задержанный оператор беспилотника был доставлен в департамент полиции Актюбинской области для дальнейшего выяснения обстоятельств. Как объясняет он сам, беспилотным летательным аппаратом он управлял впервые и не знал всех тонкостей закона.