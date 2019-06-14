Люди утверждают, что не смогли договориться с застройщиками об условиях переселения. Тем временем уже начат демонтаж зданий. Двухэтажные дома по проспекту Евразия, 244, 246 и 246/1 давно обветшали. Их построили в советские времена. В одном из зданий зимой даже обрушился потолок в коридоре. Принято решение расселить дома, а на их месте построить новую многоэтажку. Был определен застройщик - ТОО "Таскала Транс Газ". Но строители не смогли договориться с жителями. - У меня квартира площадью 30 квадратных метров. Я взяла в кредит 3 млн тенге, чтобы сделать там ремонт. До сих пор выплачиваю по 190 тысяч тенге в месяц. В моей квартире встроенная мебель, новые двери и сантехника. Все это я не смогу забрать с собой. Застройщики сказали, что будут с каждой семьей договариваться индивидуально. Я была согласна на квартиру площадью 50 квадратных метров. Но их это не устроило. Я наотрез отказалась переезжать. Застройщики реализуют жилье по цене от 250 тысяч тенге за квадратный метр и выше. Они будут миллионы зарабатывать, а мне копейки предлагать, - говорит жительница дома 246 Тамара Глоба. Наталья Щербакова - владелица трехкомнатной квартиры в соседнем доме. Женщина также не согласна с предложенными ей условиями. - Мы живем как на пороховой бочке. В нашем доме 246/1 выехали две семьи. Остальные продолжают жить. Мы согласия на переезд не давали, ничего не подписывали. А здания уже начали демонтировать, - говорит она. В доме 244 за последние два дня дважды произошел пожар. И люди считают, что это делается специально, чтобы они съехали побыстрее. - Нам представители компании-застройщика сказали, что будут к нам применять жесткие меры, - говорит Тамара Глоба. В акимате города проинформировали, что сначала реализации программы ГЧП в Уральске снесено 15 домов. В этом году запланирован снос еще 10 ветхих зданий. - Заключается трехсторонний меморандум между акиматом, жителями и застройщиком. Если не будет получено 100% согласие жителей, то сноса жилья не будет, - заявил главный специалист отдела ЖКХ и жилищной инспекции Жубан Жумагалиев. Юристы компании-застройщика отметили, что переговоры с жителями были проведены успешно. Хотя документов не представили. - Мы начали демонтаж тех домов, где жители дали 100% согласие на предложенные условия. Если жители не станут переезжать, то строительства не будет, - отметила юрист компании-застройщика Гульмира Хамзина. Отметим, что программа ГЧП стартовала в Уральске в 2015 году. Она призвана избавить город от аварийного жилья.