Как сообщили в пресс-службе ДУИС, торжественное вручение аттестатов о среднем образовании прошло 13 июня на территории закрытого учреждения РУ-170/2. – 25 мая по традиции для выпускников прозвенел последний звонок, а 13 июня они получили свои аттестаты. Занятия в школах для них проводили учителя, изучали предметы, которые входят в программу обычных общеобразовательных школ. Окончили осужденные 12 класс. По окончании торжественного мероприятия была представлена музыкально-литературная композиция "От души к душе". Здесь выступления классных руководителей, стихи - поздравления учителям от выпускников и замечательные песни в исполнении учителей и учащихся, демонстрировались видеокадры о жизни школы. Содержательно, красиво, поучительно - таким был праздник, посвященный вручению аттестатов о среднем образовании. Праздник получился душевным и добрым, - сообщил начальник учреждения РУ-170/2 Сагындык Утешкалиев.