Первенство среди команд силовых структур РК в Уральске будет длиться три дня. Как рассказал первый заместитель областного совета "Динамо" Павел Ставкин, такие соревнования проводились в последний раз в 2017 году. - Мы проводим чемпионат МВД и "Динамо" по президентскому многоборью. Все было прекрасно, наша команда тогда заняла 4 место. Ну, мы хозяева, первые, вторые и третьи места отдаем гостям. Сегодня участвует 19 команд. Уже прошло открытие, погода позволяет. Центральный совет "Динамо" совместно с МВД проводит восьмую спартакиаду по шести видам спорта, это те виды спорта, которые необходимы при работе наших сотрудников, это стрельба, самбо, рукопашный бой, казакша курес, футбол и волейбол. Мы проводим первенства, чтобы наши сотрудники были всегда в боевой готовности. Такие соревнования дают им закалку, то есть они уже не будут спать на работе. Люди, которые приехали к нам, отзываются о нашей области очень хорошо. Всем удачи, думаю, победят сильнейшие, - сказал Павел Ставкин. Стоит отметить, те команды, которые победят, будут награждены кубками, а лучшие в личном первенстве - медалями, дипломами и ценными призами.