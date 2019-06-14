Сначала были гонки. В салоне автобуса №22 была беременная женщина и дети были, а им все равно. Потом началась драка водителей. Пассажиры попросили кондуктора вернуть деньги за проезд, однако девушка отказалась возвращать деньги и даже начала драться с ними, при этом выражаясь нецензурной бранью, - говорит автор ролика.

Скриншот с видео В социальной сети Instagram появилось видео, снятое очевидцем, на котором отчетливо виден маршрутный автобус №22, водитель которого сидит на своем месте, а кондуктор вступает в конфликт с пассажирами. Однако, по словам автора видеоролика, съемке предшествовал конфликт двух водителей автобуса №22 и №43. –По словам заместителя генерального директора ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк" Данияра Мухтарова, конфликту кондуктора и пассажира предшествовала перепалка водителей автобусов №22 и №43. – Мы сразу же вызвали водителя и кондуктора маршрутного автобуса №22, они написали объяснительные. По словам водителя, начиная от остановки Пугачева до остановки Саяхат водитель автобуса №43 все время подрезал его и создавал аварийные ситуации. Однако драки между мужчинами не было, была словесная перепалка. Пассажиры, естественно, начали возмущаться и требовать свои деньги обратно. Одна девушка-пассажир даже ударила нашего кондуктора по лицу, именно этот момент и был снят на видео, - рассказал Данияр Мухтаров.