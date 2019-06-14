12 июня в 11.30 при патрулировании закрепленной территории участковый инспектор Адильбек Утегалиев заметил пожар на третьем этаже многоэтажного дома по улице Исенова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Он сообщил о происшествии на пульт оператора 102. Вокруг скопились люди, назревала паника. Уведомив начальство по рации, подошел к дому и начал искать пути спасения и эвакуации людей.

- Дом пятиэтажный в подъезде был установлен домофон. Адильбек увидел, что окно подъезда открытое, через перила встал на козырек и через окно проник в подъезд. Нужно отметить, что навыки быстрого реагирования у Адильбека остались с прежней работы. 7 лет своей службы он провел в спецотряде быстрого реагирования, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Однако сам полицейский свой поступок не считает героическим.

- Начиналось задымление подъезда, но из квартиры уже начали выбираться глава семейства с детьми. Они были обеспокоены документами, но я им посоветовал не мешкать и указал путь к выходу. Я не считаю это героическим поступком. Стараюсь помогать всем если есть возможность, - Пояснил Адильбек.

