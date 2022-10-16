Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 13 октября около 14:00. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, два россиянина гуляли по проспекту Назарбаева, к ним подошел неизвестный мужчина. Во время разговора мужчина выкрал у 33-летнего гражданина России телефон и скрылся. Прохожие вызвали сотрудников полиции. По "горячим следам" стражам порядка удалось задержать подозреваемого за 20 минут. Злоумышленником оказался 23-летний житель Уральска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.