Житель Уральска воровал золотые изделия и сдавал их в ломбарды

Подозреваемый воровал на протяжении двух лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 32-летний мужчина подозревается в 37 кражах за два года. - Он воровал из частных домов, строящихся объектов и гаражей строительные инструменты, золотые изделия, деньги. Установлено, что преступления совершались в ночное время. Ворованные вещи: строительные инструменты он продавал на рынке, золотые изделия сдавал в ломбарды, а вырученные деньги тратил на свои нужды. В настоящее время причиненный ущерб составляет более