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Социум

Житель Уральска воровал золотые изделия и сдавал их в ломбарды

Подозреваемый воровал на протяжении двух лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 32-летний мужчина подозревается в 37 кражах за два года. - Он воровал из частных домов, строящихся объектов и гаражей строительные инструменты, золотые изделия, деньги. Установлено, что преступления совершались в ночное время. Ворованные вещи: строительные инструменты он продавал на рынке, золотые изделия сдавал в ломбарды, а вырученные деньги тратил на свои нужды. В настоящее время причиненный ущерб составляет более
Кристина Кобина
Житель Уральска воровал золотые изделия и сдавал их в ломбарды
Подозреваемый воровал на протяжении двух лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске вор-рецидивист украл и потратил более 1,2 миллионов тенге
В Уральске вор-рецидивист украл и потратил более 1,2 миллионов тенге
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 32-летний мужчина подозревается в 37 кражах за два года. - Он воровал из частных домов, строящихся объектов и гаражей строительные инструменты, золотые изделия, деньги. Установлено, что преступления совершались в ночное время. Ворованные вещи: строительные инструменты он продавал на рынке, золотые изделия сдавал в ломбарды, а вырученные деньги тратил на свои нужды. В настоящее время причиненный ущерб составляет более 7 миллионов тенге , из них более 65% возмещено, - рассказали в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, по данным факту ведется досудебное расследование по статье 188 ч.3 УК РК "Кража". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
кража

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