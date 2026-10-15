Житель Уральска выиграл суд у Beeline за не предоставленную детализацию звонков

Житель Уральска отсудил у компании Beeline (ТОО "КаР-Тел") компенсацию за моральный вред. Об этом рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

История началась с того, что Руслана донимали звонками коллекторы из агентства "Дельта М Казахстан" - они нарушали закон, звоня чаще разрешенного (по правилам можно не больше трех раз в день и только с 8:00 до 21:00). Мужчина решил судиться с коллекторами, а для доказательств запросил у своего сотового оператора ("КаР-Тел") детализацию входящих звонков за нужный период.

- Я не получил никакого ответа, хотя сразу предупредил, что данные нужны для суда. Из-за отсутствия улик пришлось отказаться от иска. Позже я направил оператору досудебную претензию, так как мои права проигнорировали, сроки вышли, а информацию об услуге мне так и не предоставили, - рассказал Руслан.

По словам мужчины, сдвинуть дело с мертвой точки удалось только после жалобы в департамент торговли и защиты прав потребителей по Астане. Спустя почти полгода компания наконец ответила, но вместо входящих прислала таблицу с исходящими вызовами.

- При этом в самом Beeline уверяли, что никаких писем от клиента вообще не получали, хотя "Казпочта" и система Eotinish подтверждали обратное: письма дошли. Тогда Руслан снова пожаловался в департамент. Ведомство провело проверку и оштрафовало компанию по статье 190 КоАП РК (нарушение прав потребителей). Причем это был уже повторный штраф за год, поэтому сумма составила от 20 до 50 МРП (примерно от 86 до 216 тысяч тенге), - отметили в ведомстве.

В новом иске Руслан потребовал от мобильного оператора 400 тысяч тенге за моральный ущерб. Руководитель областного департамента торговли и защиты прав потребителей Эльмира Киматова выступала в суде как третье лицо и поддержала истца, подтвердив, что компания грубо нарушила закон, оставив клиента без ответа.

Суд №2 Уральска частично удовлетворил иск и обязал Beeline выплатить 40 тысяч тенге компенсации.

На суде представитель сотового оператора пытался доказать, что ответ был нормальным, а неполным его назвал "лишь по субъективной оценке истца". В компании заявили, что данные взяли из биллинга, а раз входящих звонков в системе не оказалось, то и показать их было нельзя.

Однако судья этот довод отклонил, подчеркнув, что абонент имеет полное право получать качественные услуги и требовать полную детализацию своих звонков.

Решение суда уже вступило в законную силу.